Governo de Cabo Verde garante ter “solução inteligente” para capitalizar Fundo Soberano

O governo de Cabo Verde tem “uma solução inteligente” para capitalizar o Fundo Soberano, de 90 milhões de euros, visando apoiar os investimentos privados em Cabo Verde, garantiu segunda-feira na Praia o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças.

Olavo Correia, que prestava declarações na sequência da visita realizada à Agência Reguladora Multissectorial de Economia, afastou igualmente a possibilidade de utilização dos fundos do Instituto Nacional de Previdência Social para a capitalização do Fundo Soberano.

Ao responder a algumas críticas dos representantes do sector privado de que esse Fundo Soberano não irá resolver o problema de acesso ao financiamento por parte das empresas, dado que o tecido empresarial cabo-verdiano é constituído na sua maior parte por micro, pequenas e médias empresas, Olavo Correia disse que um país não é constituído apenas por empresas daquele tipo.

Nesse sentido salientou que é preciso ter um tecido económico que envolva todas as empresas, indicando que o actual Governo tem instrumentos para actuar sobre as micro, as pequenas, as médias e também sobre as grandes empresas.

O governo anunciou na semana passada que o Fundo Soberano iria ter uma dotação inicial de 90 milhões de euros, tendo os representantes do sector privado congratulado-se com o anúncio, embora questionando como é que o governo iria proceder à sua capitalização. (Macauhub)