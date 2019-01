Comissão de Trabalho para a Construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau efectua primeira reunião plenária

A primeira reunião plenária da Comissão de Trabalho para a Construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau incluiu uma retrospectiva aos vários trabalhos já concluídos e o planeamento das actividades futuras, informou o porta-voz do governo de Macau em comunicado.

O comunicado adianta que o Chefe do Executivo, Chui Sai On, na qualidade de presidente da Comissão, destacou três trabalhos importantes do organismo, apelando ainda à união de esforços entre as repartições envolvidas, à sua cooperação com o plano geral estabelecido nacionalmente e à participação activa na obra de construção da Grande Baía.

Chui salientou que há um conjunto de trabalhos a efectuar, como sejam a elaboração, ainda em curso, de um anexo ao Plano Quinquenal de Desenvolvimento de Macau, agregando-lhe conteúdos alusivos à cooperação para o desenvolvimento da Grande Baía, o reforço à criação de mecanismos voltados para a criação da própria Comissão, a assinatura do “Acordo de apoio à participação de Macau na construção de ‘Faixa e Rota’” com a Comissão Nacional para o Desenvolvimento e Reforma e também a realização do “Fórum da Juventude sobre a Construção Conjunta da Grande Baía Guangdong – Hong Kong – Macau.”

“Estes trabalhos permitem lançar bases sólidas para a participação activa de Macau na construção da Grande Baía”, disse o Chui Sai On, ao dirigir-se aos membros da Comissão de Trabalho.

O Chefe do Executivo criou a Comissão de Trabalho para a Construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau em Novembro de 2018, cujas competências incluem coordenar os planos gerais e os trabalhos preparatórios, de curto, médio e longo prazo, da participação de Macau na construção da Grande Baía Guangdong – Hong Kong – Macau e promover a realização de estudos com vista à formulação das respectivas estratégias políticas, elaborar o programa anual de trabalhos e supervisionar a sua execução e também fixar directrizes e emitir instruções sobre as actividades a desenvolver.

Adicionalmente, o Chefe do Executivo determinou, mediante despacho, a criação do “Grupo Especializado para o Desenvolvimento da Inovação, da Tecnologia e da Cidade Inteligente”, subordinado à Comissão de Trabalho para a Construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, em que participam diversos departamentos de cada área governativa. (Macauhub)