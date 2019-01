Governo de Angola analisa revisão do Orçamento Geral do Estado para 2019

O governo de Angola está a analisar a possibilidade de apresentar ao parlamento uma proposta de revisão do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2019 ainda no decurso do primeiro trimestre, anunciou o ministro de Estado do Desenvolvimento Económico e Social.

Manuel Nunes Júnior, que prestava declarações no final de uma visita ao Entreposto de Madeira de Luanda, no município do Icolo e Bengo, justificou essa medida com a tendência para a baixa dos preços do barril de petróleo, que se mantêm abaixo dos 68 dólares, valor em que se baseou a elaboração do OGE para o ano em curso.

O ministro salientou estar o governo a ter cuidado para que o novo preço a ser apresentado tenha alguma solidez e não seja rapidamente ultrapassado pela realidade, segundo a agência noticiosa Angop.

“Vamos entrar no segundo mês do ano, estamos a analisar a situação e estamos prontos para elaborar uma proposta de revisão do orçamento que tenha um preço de referência do barril de petróleo diferente do que apresentámos em Dezembro passado”, disse ainda Manuel Nunes Júnior.

As diferentes variedades de petróleo apresentam-se de momento com preços para o barril abaixo de 60 dólares, sendo a excepção o Brent, que está cotado a 61,12 dólares. (Macauhub)