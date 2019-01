Qualidade dos activos da banca em Angola começa a ser avaliada em Abril

A qualidade dos activos dos bancos comerciais a operar em Angola começa a ser avaliada pelo Banco Nacional de Angola (BNA) a partir de Abril deste ano, para aferir a saúde financeira das instituições bancárias, anunciou terça-feira, em Luanda, o governador do banco central.

A avaliação dos activos da banca, que faz parte das recomendações do Fundo Monetário Internacional (FMI), no âmbito do acordo assinado com o governo angolano, vai incidir sobretudo no crédito concedido pelos bancos comerciais para se ter um retrato real do sector bancário angolano, segundo a agência noticiosa Angop.

José de Lima Massano, que falava numa palestra sobre as medidas de apoio ao aumento da produção nacional, promovida pelo Ministério da Economia e Planeamento, disse que desse exercício poderá resultar a necessidade de alguns bancos procederem a aumentos de capital, podendo eventualmente optar-se por vários cenários em que não se excluem fusões ou encerramentos.

O governador salientou que o BNA vai adoptar medidas para acabar com o crédito em moeda nacional indexado a moeda estrangeira, devido aos efeitos perversos que qualquer ajustamento cambial pode vir a causar aos tomadores dos empréstimos e adiantou que o banco central vai incorporar instituições financeiras especializadas para ajudar a gerir a carteira de crédito malparado, estimado em 31% do total do crédito concedido.

Salientou, igualmente, que o Banco Nacional de Angola vai ajudar a mobilizar recursos para apoiar o Programa de Apoio à Produção Nacional, Diversificação das Exportações e Substituição de Importações (Prodesi).

O governador recordou que, no âmbito das medidas de apoio ao aumento da produção nacional, o BNA decidiu recentemente baixar a taxa de juro de 16,5% para 15,75%, com vista a facilitar o crédito à economia. (Macauhub)