Brasil factura 5,1 mil milhões de dólares com a exportação de café em 2018

O Brasil exportou 35,2 milhões de sacas de 60 quilogramas de café verde, solúvel, torrado e moído em 2018, um aumento de 13,9% relativamente ao montante contabilizado em 2017, disse o presidente do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé).

Nelson Carvalhaes, em declarações ao jornal brasileiro Notícias Agrícolas, adiantou que a exportação de café nas suas diferentes formas em 2018 permitiu uma receita de 5,1 mil milhões de dólares, menos 3,0% em termos homólogos, uma vez que o preço médio por saca foi de 144,53 dólares, menos 14,9% do que em 2017.

O presidente do Cecafé disse que os principais compradores de café brasileiro mantiveram-se firmes, caso dos Estados Unidos, Bélgica, Japão e Reino Unido, tendo havido um aumento muito significativo das vendas para a China, país que aumentou as importações daquele produto em 150% em termos homólogos para quase 163 mil sacas.

Nelson Carvalhaes disse que o cenário para 2019 é optimista e que o mercado da Ásia deverá continuar a aumentar as importações do café produzido no Brasil, sendo igualmente de prever vendas para países produtores de café para posterior reexportação.

Números da Organização Internacional do Café indicam que o Brasil produziu 52,73 milhões de sacas de 60 quilogramas em 2017, uma quebra de 7,1% em relação a 2016.

O Brasil é o principal produtor mundial de café, sendo que no ano de 2017, por exemplo, o segundo maior produtor, o Vietname, surge a grande distância com 29,5 milhões de sacas. (Macauhub)