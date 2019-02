Agência brasileira apoiará IPIM de Macau a abrir escritório no Brasil

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) facultará todo o apoio necessário para que o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) instale um escritório de representação no Brasil, disse o embaixador Mário Vilalva.

Uma delegação do IPIM visitou recentemente Brasília e o Rio de Janeiro para prosseguir as acções de cooperação e de intercâmbio de informações económicas e comerciais, tendo como pano de fundo o reforço das funções de Macau enquanto plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os países de língua portuguesa.

No encontro ocorrido na Apex-Brasil, o embaixador e novo presidente da agência sugeriu à delegação do IPIM a cidade de São Paulo como o melhor local para a instalação de um escritório de representação.

A presidente substituta do IPIM, Irene Va Kuan Lau, aproveitou a ocasião para solicitar aos organismos públicos e às empresas brasileiras que participem na 24.ª Feira Internacional de Macau (MIF) e na Exposição dos Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa (Macau) 2019 (2019PLPEX), a serem realizadas em Outubro próximo.

Irene Va Kuan Lau endereçou ainda um convite ao embaixador Mário Vilalva para que a Apex-Brasil participe na 24.ª MIF e propôs a celebração de um novo protocolo de cooperação com o IPIM. (Macauhub)