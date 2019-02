Anadarko Petroleum precisa de veículos blindados para Moçambique

O grupo norte-americano Anadarko Petroleum pretende adquirir uma frota de seis veículos blindados para o projecto de gás natural da bacia do Rovuma, norte de Moçambique, segundo um anúncio colocado quinta-feira no matutino Notícias, de Maputo.

O anúncio destina-se a solicitar a apresentação de manifestações de interesse no fornecimento dos veículos que devem respeitar a especificação B6, capaz de parar um projéctil de uma espingarda-metralhadora de calibre 7,62mm, caso de uma AK-47, bem como do serviço de gestão de frota.

O texto incluso no anúncio citado pela agência Bloomberg afirma haver “necessidade imediata” na obtenção dos veículos, a fim de “garantir os preparativos necessários para as actividades a terem lugar no norte de Moçambique.”

O bloco Área 1 é operado pela Anadarko Moçambique Área 1, Ltd, uma subsidiária controlada a 100% pelo grupo Anadarko Petroleum, com uma participação de 26,5%, a ENH Rovuma Área Um, subsidiária da estatal Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, com 15%, Mitsui E&P Mozambique Area1 Ltd. (20%), ONGC Videsh Ltd. (10%), Beas Rovuma Energy Mozambique Limited (10%), BPRL Ventures Mozambique B.V. (10%), and PTTEP Mozambique Area 1 Limited (8,5%).

A província de Cabo Delgado, onde as operações de extracção e processamento de gás natural vão ter lugar, está a ser palco de ataques contra as populações e as forças de segurança, que já causaram a morte de mais de 100 pessoas. (Macauhub)