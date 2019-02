China entrega a Angola Instituto Superior de Relações Exteriores

O embaixador da China em Angola procedeu quinta-feira à entrega formal do complexo do Instituto Superior de Relações Exteriores, projecto que custou 25 milhões de dólares e que representa “a maior doação de sempre da China a Angola”, segundo a imprensa.

Cui Aimin disse que o instituto foi construído numa área de quatro hectares e é composto por nove edifícios – administrativo, salas de aulas, auditório, alojamentos para professores e dormitórios para alunos, bem como uma cantina, prevendo-se a formação anual de 600 quadros.

O embaixador, citado pela agência noticiosa Lusa, disse ainda que o instituto “é mais um projecto marcante”, resultado da cooperação na área da educação entre os dois países, salientando que o governo da China doou igualmente a Angola duas escolas primárias nas províncias de Luanda e do Huambo.

Para o segundo semestre de 2019, indicou Cui Aimin, está prevista a construção de um centro de formação profissional no Huambo, para formar profissionais de diversas áreas.

Cui Aimin destacou que o Instituto Superior de Relações Exteriores representa o primeiro projecto de cooperação diplomática entre Angola e a China, acreditando que daí sairão os primeiros diplomatas “para trabalhar na frente da diplomacia económica.”

O secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores de Angola, Agostinho Van-Dúnem, sublinhou que o instituto garante condições para qualificar os quadros do ministério em todas as áreas necessárias ao bom desempenho daquele órgão do Estado, designadamente a diplomacia, assuntos consulares, administração, recursos humanos, finanças e contabilidade. (Macauhub)