Défice da balança comercial de Macau agrava-se 20% em 2018

A balança comercial de Macau registou um défice de 77 910 milhões de patacas (9738 milhões de dólares) em 2018, um agravamento de 20,6% comparativamente ao valor contabilizado em 2017, de 64 568 milhões de patacas, informou a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos.

O défice observado no ano transacto teve origem no facto de as exportações se terem situado em 12 192 milhões de patacas, com um aumento homólogo de 8,1%, e as importações em 90 102 milhões de dólares, um acréscimo de 18,8% igualmente em termos homólogos.

O valor das mercadorias exportadas para os países de língua portuguesa (25 milhões de patacas) cresceu significativamente 2904,2%, enquanto o das mercadorias exportadas para os países da iniciativa “Faixa e Rota”, com excepção da região da Grande China (346 milhões de patacas) diminuiu 3,2%, informaram ainda aqueles serviços.

Em 2018, Macau importou da China Continental e da União Europeia mercadorias no valor de 31,52 mil milhões e 22,53 mil milhões de patacas, respectivamente, sendo que o valor dos produtos importados dos países de língua portuguesa (790 milhões de patacas) e dos países de “Faixa e Rota”, com excepção da região da Grande China (7,86 mil milhões de patacas) cresceram 21,9% e 17,6%, respectivamente.

O valor total do comércio externo de mercadorias em 2018 atingiu 102,30 mil milhões de patacas e aumentou 17,4%, face aos 87,13 mil milhões de patacas registados em 2017. (Macauhub)