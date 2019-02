Embaixador da China em Angola promete mais investimentos na agricultura e indústria

O embaixador da China em Angola, Cui Aimin, reafirmou o apoio do seu país no desenvolvimento dos sectores da agricultura e indústria, ao prestar declarações sexta-feira na cidade do Soyo, província do Zaire.

O diplomata, citado pela agência noticiosa Angop, assinalou que as relações entre os dois países registam novos rumos, fruto dos encontros mantidos, nos últimos meses, entre os presidentes João Lourenço e Xi Jinping.

“Entrámos numa outra fase de cooperação com Angola”, disse Cui Aimin, que recordou que no decurso da visita efectuada no ano passado por João Lourenço à China, foram assinados acordos de cooperação nos mais variados domínios.

O embaixador reconheceu as potencialidades da província do Zaire nos domínios de agricultura, pescas e petróleos, tendo manifestado a intenção de o seu país direccionar nos próximos tempos mais acções para esta parcela do território angolano.

A província do Zaire, com uma área de 40 130 quilómetros quadrados, tem uma população estimada em 594 mil habitantes. (Macauhub)