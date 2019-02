INE de Angola dispõe de verba para efectuar Recenseamento da Agropecuária e Pesca

O Instituto Nacional de Estatística (INE) de Angola dispõe de 24,9 milhões de dólares para a realização do Recenseamento da Agropecuária e Pesca (RAPP) 2018/2019 no país, anunciou, em Ondjiva, Cunene, o director-geral da instituição, Camilo Ceita.

O Censo é financiado pelo Banco Mundial e, numa primeira fase, abrange as províncias do Cunene, Cuanza Sul, Benguela, Uíge e Moxico, decorrendo as operações de recolha de dados entre os meses de Março e Maio.

Numa outra etapa, de Julho a Dezembro de 2019, decorre o censo geral, abarcando 25 346 aldeias no país, numa amostra de 80 mil agregados familiares e empresas dos ramos agrícola e da pesca.

O director-geral do INE, citado pelo Jornal de Angola, definiu o RAPP 2018/2019 como uma operação estatística exaustiva de nível nacional, que tem por objectivo disponibilizar ao governo e pessoas interessadas informações estatísticas actualizadas sobre agricultura, pecuária, pesca e aquicultura.

O RAPP 2018/2019 foi aprovado pelo Decreto Presidencial nº 189/18, de 7 de Agosto, o qual estabelece as normas para a sua realização, e o Decreto nº 194/18, de 20 de Agosto. (Macauhub)