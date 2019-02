Grupos Shell, Centrica e Tokyo Gas compram gás natural a extrair em Moçambique

A Mozambique LNG1 Company Pte. Ltd., a empresa de comercialização dos parceiros do bloco Área 1 de Moçambique, assinou contratos de compra e venda de gás natural com o grupo Shell e com os grupos britânico Centrica e japonês Tokyo Gas Co, informou o grupo Anadarko Petroleum em comunicados divulgados em Houston.

O primeiro contrato foi assinado com a Shell International Trading Middle East Ltd para o fornecimento de dois milhões de toneladas de gás natural liquefeito por ano durante o período contratual de 13 anos.

O segundo contrato foi assinado com a Tokyo Gas Co. Ltd e a Centrica LNG Company Ltd, uma subsidiária do grupo Centrica, para o fornecimento a longo prazo de gás natural a extrair no bloco Área 1 da bacia do Rovuma, província de Cabo Delgado, norte de Moçambique.

Ao abrigo deste contrato conjunto os dois grupos irão adquirir 2,6 milhões de toneladas de gás natural por ano a partir do ano do início da produção até 2040.

O grupo Anadarko Petroleum menciona no comunicado o facto de apenas o contrato com o grupo Shell fazer com que a venda de mais de 7,5 milhões de toneladas por ano esteja já garantida.

O grupo anunciou ter a Mozambique LNG1 Company Pte. Ltd assinado recentemente com a subsidiária do grupo chinês CNOOC Gas and Power Singapore Trading & Marketing Pte. Ltd um contrato de compra e venda de 1,5 milhões de toneladas anuais durante um período de 13 anos.

O bloco Área 1 é operado pela Anadarko Moçambique Área 1, Ltd, uma subsidiária controlada a 100% pelo grupo Anadarko Petroleum, com uma participação de 26,5%, a ENH Rovuma Área Um, subsidiária da estatal Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, com 15%, Mitsui E&P Mozambique Area1 Ltd. (20%), ONGC Videsh Ltd. (10%), Beas Rovuma Energy Mozambique Limited (10%), BPRL Ventures Mozambique B.V. (10%), and PTTEP Mozambique Area 1 Limited (8,5%). (Macauhub)