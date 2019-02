Macau é importante nas relações luso-chinesas, afirma Presidente de Portugal

A crescente afirmação da República Popular da China na cena internacional será sempre vantajosa para o Mundo no seu conjunto e certamente também para Portugal, que vê muitas oportunidades neste desenvolvimento, refere o Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, em entrevista à revista Macao.

Em declarações exclusivas à revista em língua inglesa Macao, Marcelo Rebelo de Sousa considera que “as relações, sempre amistosas e especiais de Portugal com a China, nunca teriam tido a mesma expressão sem o contributo único de Macau.”

“A identidade especial de Macau cria as condições para que aquela Região Administrativa Especial da República Popular da China continue a desempenhar um papel único na China como uma plataforma para o diálogo com Portugal e com todos os países de Língua portuguesa”, refere o presidente português na entrevista publicada na mais recente edição da Macao.

Marcelo Rebelo de Sousa diz ainda que “a relação entre Portugal e a China vai além da relação via Macau, mas Macau poderá sempre desempenhar um papel único como impulsionador ou optimizador desse relacionamento.”

Referindo-se às relações de Portugal com a China que datam de há mais de 500 anos, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa considera que “respeitando as diferenças inerentes à cultura e forma de estar próprias de cada nação, existe muito espaço para todos os interesses e perspectivas que nos unem, não tendo de ser iguais para nos entendermos e nos entendermos bem e com mútuo apreço.”

Ao abordar os investimentos chineses em Portugal nos sectores da energia, banca, seguros e saúde, o presidente português mostra-se certo que “Portugal tem seguramente capacidade para atrair novos investimentos, idealmente noutras áreas e com outras características mais industriais, com criação de estruturas de raiz.”

Marcelo Rebelo de Sousa considera ainda que a iniciativa chinesa “Faixa e Rota” é um grande projecto de ligação comercial e infraestrutural e muito promissora uma vez que complementa a iniciativa de inter-relacionamento europeia lançada pela União Europeia, bem como de outros parceiros.

A revista Macao, em língua inglesa, é uma publicação bimestral do Gabinete de Comunicação Social do Governo de Macau e está disponível em htpps://www.macaomagazine.net. (Macauhub)