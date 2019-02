Angola vende 8,40 milhões de quilates de diamantes em 2018

A Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola (Sodiam) vendeu 8,40 milhões de quilates de diamantes em 2018, tendo obtido uma receita de 1,22 mil milhões de dólares, anunciou terça-feira em Luanda um administrador.

Fernando Amaral, administrador para a área financeira e mercado artesanal, disse ainda que relativamente a 2017 houve uma quebra de 10,0% no número de quilates comercializados e um aumento da receita em 11,0%.

O administrador adiantou que a produção no quarto trimestre de 2018 ascendeu a 2,50 milhões de quilates, mais 2,0% do que no período homólogo de 2017, tendo 89,1% tido origem em quimberlitos, segundo a agência noticiosa Angop.

O preço médio por quilate alcançado nos últimos três meses do ano foi de 151,92 dólares, o que representou um aumento de 26,0% relativamente ao período homólogo de 2017. (Macauhub)