Grupo da Índia pretende começar a receber gás natural de Moçambique em 2024

O grupo estatal indiano Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL) pretende estar a importar o gás natural extraído na bacia do Rovuma, em Moçambique, dentro de cinco anos, disse um responsável do grupo citado pela imprensa indiana.

O grupo pretende importar um milhão de toneladas por ano a partir do bloco Área 1, onde a sua subsidiária Bharat Petro Resources Ltd (BPRL) detém uma participação de 10,0%.

O responsável do grupo adiantou que nesse sentido irá ser assinado um contrato de compra e venda com a Mozambique LNG1 Company Pte. Ltd., a empresa de comercialização dos parceiros do bloco Área 1.

A fonte disse também que o grupo tem planos muito ousados no segmento de gás natural, tendo recordado a constituição em 2017/2018 da subsidiária Bharat Gas Resources Ltd.

O grupo está também a analisar um projecto para a construção de um terminal para receber gás natural com uma capacidade entre um milhão e três milhões de toneladas por ano, a fim de satisfazer a crescente procura que se verifica na Índia.

Uma decisão final de investimento para a exploração dos depósitos de gás natural no bloco Área 1 da bacia do Rovuma, norte de Moçambique, deverá ocorrer em Março/Abril, disse o presidente da estatal Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH).

Omar Mithá, que prestava declarações domingo em Nova Deli, Índia, recordou que uma empresa indiana cujo nome não divulgou já assinou um contrato de compra e venda de gás natural a extrair naquele bloco e acrescentou que “os primeiros carregamentos deverão chegar à Índia em 2024.”

O bloco Área 1 é operado pela Anadarko Moçambique Área 1, Ltd, uma subsidiária controlada a 100% pelo grupo Anadarko Petroleum, com uma participação de 26,5%, a ENH Rovuma Área Um, subsidiária da estatal Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, com 15%, Mitsui E&P Mozambique Area1 Ltd. (20%), ONGC Videsh Ltd. (10%), Beas Rovuma Energy Mozambique Limited (10%), BPRL Ventures Mozambique B.V. (10%), and PTTEP Mozambique Area 1 Limited (8,5%). (Macauhub)