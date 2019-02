Angolana Sonangol constitui parceria com grupo Seadrill

A Sonadrill, uma parceria entre a Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) e o grupo Seadrill, vai garantir a gestão comercial e operacional de quatro unidades de perfuração em águas angolanas, informou a Sonangol.

A petrolífera angolana informou em comunicado que o acordo de parceria foi assinado dia 6 de Fevereiro corrente, dispondo os parceiros de participações iguais de 50%, sendo que a Sonangol está representada pela Empresa de Serviços e Sondagens de Angola (ESSA).

As partes colocarão à disposição da Sonadrill quatro unidades de perfuração petrolífera, recorrendo a Seadrill à sua própria frota e a Sonangol aos seus dois navios sonda – Sonangol Libongos e Sonangol Quenguela.

Os dois navios têm capacidade de perfuração em águas ultra-profundas e estão em fase final de construção no estaleiro naval da Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co., na Coreia do Sul, com entrega prevista para o primeiro semestre de 2019.

A Seadrill Limited, que opera nomeadamente semi-submersíveis e navios-sonda, é uma empresa de perfuração em águas profundas que presta serviços à indústria do petróleo, estando incorporada nas Bermudas, mas gerida a partir de Londres. (Macauhub)