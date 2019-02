AIPEX aprova projectos em Angola avaliados em mais de US$ 502 milhões

A Agência de Investimentos e Promoção das Exportações (AIPEX) aprovou, de Março até 31 de Dezembro de 2018, 71 projectos de investimentos avaliados em mais de US$ 502 milhões, revelou o Presidente do Conselho de Administração, Lícínio Contreiras.

Os projectos estão voltados para os sectores da agropecuária e indústria transformadora, e com a sua implementação sete mil postos de trabalho serão criados.

A província de Luanda continua a ser a maior preferência dos investidores, seguida da do Bengo, Malanje, Benguela e da Huíla, tendo em conta a densidade populacional, infra-estruturas rodoviárias, electricidade, água e outras.

De maneira geral, as províncias do litoral de Angola são as que mais se beneficiam dos investimentos, mas, segundo o gestor da AIPEX, pretendem que haja uma dispersão daqueles para as províncias do Leste.

Contreiras disse que entre os investimentos estrangeiros destaca-se os de origem chinesa, seguidos da Europa e três de África. (Macauhub)