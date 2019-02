China anuncia plano da Área da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau

O Conselho e Estado da China anunciou segunda-feira os pormenores do plano da Grande Baía Guangdong-Hong Kong -Macau que pretende criar uma megalópole de alta tecnologia no sul do país.

O plano divulgado pela agência de notícias Xinhua refere que o governo irá transformar a zona num centro de inovação global, desenvolverá infra-estruturas de conectividade, reforçará o papel de quatro das cidades da região.

O documento refere claramente que Hong Kong será o centro financeiro, marítimo e de comércio. Macau um centro de turismo internacional e de ligação da China com os países de língua portuguesa e Guangzhou o centro administrativo da região.É igualmente conferido a Shenzhen o estatuto de zona económica especial e centro de tecnologia da Grande Baía.

Ainda de acordo com o conteúdo do documento sobre a Grande Baía o governo central apoiará os bancos e seguradoras de Hong Kong e Macau a estabelecerem-se em cidades da zona nomeadamente em Shenzhen e Guangzhou. A China estudará também o estabelecimento de uma central de compensação em Yuan para os países d língua portuguesa.

A região, com mais de 67 milhões de residentes, representa uma economia de três biliões de dólares (Trillion) podendo vir a ser muito superior à economia do próprio Japão.

A Área da Grande Baía, com uma área de 56.000 quilómetros quadrados, englobará as cidades de Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Huizhou, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen, Zhaoqing e as regiões administrativas especiais de Macau e Hong Kong.

O documento refere que a Grande Baía trará um novo impulso ao desenvolvimento de Hong Kong e Macau e ajudará a criar uma zona de grande desenvolvimento das 11 cidades que integram a região.

A China já investiu milhões de dólares em projectos de infra-estruturas na zona ligando as cidades.

O plano tem duas fases de desenvolvimento. A primeira até 2022 em que o plano prevê o reforço da cooperação entre as cidades e das respectivas estruturas económicas com vista à preparação de uma nova etapa em 2035 que prevê que o desenvolvimento económico interligado seja apoiado na inovação e tecnologia.

O President Xi Jinping inaugurou em 2018 a maior ponte do mundo sobre o mar com 55 quilómetros que liga Hong Kong-Macau e Zhuhai num investimento de US$15 mil milhões. Em Setembro de 2018 Hong Kong inaugurou o novo terminal ferroviário dos comboios rápidos levando a que a região administrativa especial passasse a estar ligada à rede de comboios rápidos da China que tem mais de 24 mil quilómetros.

Pormenores do plano de desenvolvimento da Grande Área da Baía:

A área da baía deve ser impulsionada pela inovação e liderada pela reforma.

Hong Kong, Macau, Guangzhou e Shenzhen são as quatro principais cidades dos 11.

Governos em Hong Kong, Macau e Guangdong devem melhorar a comunicação e cooperar com respeito mútuo.

As autoridades devem elaborar planos para controlar riscos financeiros e reprimir actividades ilegais.

Principais áreas de desenvolvimento

Um centro internacional de inovação e tecnologia

Mais oportunidades e melhores condições para os jovens de Hong Kong e Macau iniciarem negócios na área da baía.

Permitir que as empresas de pesquisa e design de Hong Kong e Macau em Guangdong tenham o mesmo tratamento que as empresas do continente e beneficiem das políticas nacionais e provinciais.

Agilizar a conectividade de infra-estruturas

Adoptar novos modelos de procedimentos de circulação no comboio expresso e na ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau.

Melhorar a transmissão de electricidade entre o continente e Hong Kong.

Aumentar a capacidade nos portos de imigração na área da baía para um fluxo mais eficiente de pessoas e bens.

Aprofundar os laços entre Hong Kong e os sistemas financeiros do continente

Conexões de “stocks” entre Xangai e Hong Kong, bem como entre Shenzhen e Hong Kong, serão melhoradas.

Bancos e empresas de seguros elegíveis em Hong Kong e Macau receberão apoio na abertura de filiais em Shenzhen, Guangzhou e Zhuhai.

Qualidade de vida, trabalho e viagens

Incentivar os cidadãos chineses em Hong Kong e Macau a trabalhar em empresas e agências estatais.

Os residentes de Hong Kong e de Macau que trabalham no continente poderão obter os mesmos direitos à educação, cuidados médicos, cuidados a idosos, alojamento e transporte como residentes do continente.

Educação na área da baía

Considera autorizar os professores de Hong Kong trabalharem em Guangdong

Crianças de trabalhadores de Hong Kong no continente podem ter o mesmo direito à educação que os residentes do continente.

Instituições de ensino superior de diferentes cidades serão apoiadas na execução de escolas e programas em conjunto.

Cooperação entre Guangdong, Hong Kong e Macau

O estabelecimento de um banco comercial internacional da Grande Área da Baía de Guangdong

Criar um ambiente de negócios internacional e orientado para o mercado com base no estado de direito, sob a jurisdição e estrutura legal da China continental

Conservação ecológica

Fortalecer o controlo da poluição da água e do ar na área do Rio Delta da Pérolas. (Macauhub)