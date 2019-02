Exportações da China para São Tomé e Príncipe atingiram os US$  8,9 milhões em 2018

As exportações da China para São Tomé e Príncipe atingiram o valor de US$ 8,9 milhões em 2018, disse segunda-feira ao Macauhub em São Tomé, uma fonte do Instituto Nacional de Estatística, INE.

Os dados provisórios fornecidos pelo INE indicam que a China vendeu a São Tomé e Príncipe cerca de 4.231 toneladas de produtos diversos com registo de valor em dobras (moeda são-tomense) equivalente a cerca de US$ 8,9 milhões entre Janeiro e Dezembro de 2018.

São Tomé e Príncipe importou produtos como calçados (cerca de US$ 2,3 milhões) veículos e ciclomotores (US$ 2 milhões), borracha (US$1,9 milhões), maquinas, aparelhos e materiais electrónicos (US$1 milhões) entre outros.

Em Abril de 2017, São Tomé e Príncipe e a China assinaram em Pequim um acordo quadro de cooperação avaliado em cerca de US$ 146 milhões s logo após o restabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países.(Macauhub)