Macau preparado para assumir suas responsabilidades na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau

O Chefe do Executivo de Macau, Chui Sai On disse segunda-feira que as linhas gerais de planeamento para o desenvolvimento da Área da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau são uma nova etapa planeada da reforma e abertura da China em relação ao futuro.

Num documento distribuído pelo seu gabinete, após o anúncio oficial dos pormenores da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, Chui Sai On lembra que o objectivo estratégico do plano consiste em promover o desenvolvimento sócio-económico e a mudança da gestão social de todo a China através do desenvolvimento e da construção da região que integra as cidades da Região 9 + 2 do Delta do Rio das Pérolas.

“Com a construção de uma Grande Baía de nível mundial, orientada por valores ecológicos, tecnológicos e culturais pretende-se promover a futura vida social e o desenvolvimento económico, formando, assim, um suporte sólido para a iniciativa «Uma Faixa, Uma Rota» e para o grande rejuvenescimento da nação chinesa.” refere a nota.

O Chefe do Executivo referindo-se ao documento agora divulgado pelas autoridades chinesas refere ainda haver necessidade de estar ciente de que na nova era e no processo da nova fase de reforma e abertura, “é essencial termos novas ideias (…) para participarmos de forma pró-activa no desenvolvimento e na construção da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau.”

Chui Sai On garante ainda que o governo de Macau irá cooperar com as outras cidades da Grande Baía para realizar projectos inovadores e explorar novos domínios.

“Nesta conjuntura da estratégia do desenvolvimento nacional, todos os trabalhos vocacionados para o desenvolvimento futuro de Macau terão de ser desenvolvidos atendendo aos posicionamentos e às missões atribuídas a Macau partilhando um objectivo comum que é o de tornar Macau no elo de ligação entre a China e o Mundo.” disse.

O Chefe do Executivo refere igualmente que o documento vem demonstrar o estatuto histórico de Macau, o seu nível de internacionalização e o seu importante papel no intercâmbio entre a China e o Mundo.

Chui Sai On alerta para a necessidade de contribuir para que o mote «turismo e lazer de nível mundial» em Macau impulsione a cooperação, diálogo e coexistência das diversas culturas e no fortalecimento do multiculturalismo em Macau, através da prestação de serviços comerciais entre a China e os países de língua portuguesa.

A necessidade de “aproveitar as oportunidades proporcionadas pela conjuntura geral, e, acelerar a diversificação adequada da economia de Macau, no sentido de construir alicerces do desenvolvimento próspero a longo prazo de Macau” é uma das posições também defendidas pelo Chefe do Executivo em relação ao papel de Macau na Grande Baia.

Chui Sai On, na sua nota, assinala igualmente que para o futuro desenvolvimento de Macau, enquanto cidade litoral, existem duas estratégias. Uma “progredir conquistando o Mar”, com vista a alcançar prosperidade através do Mar, e a outra promover a cooperação de modo a “alcançar prosperidade através da Terra”.

No âmbito do papel atribuído a Macau na Grande Baía o Chefe do Executivo assinala que o governo irá procurar, dentro e fora da Grande Baía, cidades e empresas parceiras que possam ajudar a concretizar o posicionamento atribuído a Macau, de modo a que a cooperação seja inovadora e eficiente.

Chui Sai On lembra ainda que o seu governo tem vindo a empenhar-se na estreita negociação com várias cidades da Grande Baía, designadamente Hengqin de Zhuhai, Jiangmen, Zhongshan, Nansha e Jiangsu (Parque de Cooperação Jiangsu-Macau) reforçando as relações de cooperação e aproveitando as oportunidades proporcionadas pelo desenvolvimento da Grande Baía.

Entretanto o Gabinete do Porta-voz do governo anunciou que o Chefe do executivo Chui Sai On , à frente d uma delegação de 50 personalidades de Macau, desloca-se quinta-feira a Hong Kong onde participa na Sessão de Divulgação sobre as Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.(Macauhub)