Primeira exportação de gás da bacia do Rovuma em 2022 anuncia a petrolífera ENI

A petrolífera italiana ENI anunciou que o progresso no projecto da bacia do Rovuma, em Moçambique, está dentro do prazo e que a primeira exportação de gás deve acontecer no segundo semestre de 2022.

“O esquema de desenvolvimento prevê a construção de FLNG (Floating liquefied natural gas – plataforma flutuante de gás natural liquefeito) com uma capacidade de produção de 3,4 toneladas métricas por ano de gás natural liquefeito, alimentado por seis poços de produção submersos”, disse a ENI à agência portuguesa Lusa.

“O progresso na execução das actividades para a jazida Coral Sul está dentro do prazo e o início está previsto para o segundo semestre de 2022”, acrescentou a porta-voz da empresa petrolífera italiana.

A fase de execução do Coral Sul, o primeiro projecto sobre as enormes reservas de gás descobertas em Moçambique, arrancou em Junho de 2017.

O plano do projecto Rovuma LNG prevê o início da exploração em 2024 e a produção de cerca de 22 biliões de pés cúbicos por um período de 25 anos, incluindo 1,4 biliões de pés cúbicos para o mercado interno moçambicano.(Macauhub)