Gás do Rovuma, em Moçambique, vai abastecer a Indonésia 

A companhia norte-americana Anadarko Petroleum Corporation anunciou terça-feira que a Mozambique LNG1 Company Pte. Ltd., entidade de vendas pertencente aos parceiros da Área 1 da Bacia do Rovuma, assinou mais um Contrato de Compra e Venda (CCV), desta feita com a empresa Pertamina da Indonésia.

O contrato prevê o fornecimento de um milhão de toneladas métricas por ano (MTPA) por um período de 20 anos de gás natural liquefeito (LNG) extraído na bacia do Rovuma, na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique.

“A Indonésia deve ser um dos mercados de gás natural que mais cresce na Ásia e a Pertamina, a empresa nacional de energia da Indonésia, terá um papel fundamental para responder as necessidades de longo prazo da Indonésia”, disse Mitch Ingram, vice – Presidente Executivo da Anadarko para o pelouro Internacional, Águas Profundas e Pesquisa, citado num comunicado publicado no portal da Anadarko.

“O projecto de LNG de Moçambique, liderado pela Anadarko, está bem posicionado para tomar uma decisão sancionatória no primeiro semestre deste ano, uma vez que estamos no bom caminho para concluir o processo de financiamento do projecto, assegurar as aprovações necessárias e garantir um volume suficiente de CCV de longo prazo, que agora somam mais de 9,5 MTPA.”, acrescentou.

A Anadarko fez a sua primeira descoberta na Área Offshore 1 em 2010. No total, Ingram refere que a empresa e seus parceiros descobriram cerca de 75 triliões de pés cúbicos de gás natural recuperável.

A Anadarko Moçambique Área 1, Lda, é uma subsidiária integral da Anadarko Petroleum Corporation, e companhia operadora da Área Offshore 1 com uma participação de 26,5 por cento.

Outros parceiros incluem a ENH Rovuma Área Um, SA (15 por cento), Mitsui E & P Mozambique Area1 Ltd. (20 por cento), ONGC Videsh Ltd. (10 por cento), Beas Rovuma Energy Mozambique Limited (10 por cento), BPRL Ventures Mozambique BV (10 por cento) e PTTEP Mozambique Área 1 Limited (8,5 por cento). (Macauhub)