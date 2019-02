Macau presente em encontro sobre a Área da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau

O Chefe do Executivo de Macau, Chui Sai On, lidera quinta-feira uma delegação de Macau a Hong Kong que vai estar presente na sessão de divulgação das Linhas Gerais do Plano para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

Estarão presentes igualmente no encontro o vice-presidente da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC) da China, Lin Nianxiu, o governador da província de Guangdong, Ma Xingrui e a Chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam Cheng-Yuet-ngor.

Guo Lanfeng, director-geral do Departamento Regional de Economia do NDRC anunciará os pormenores do plano ainda não divulgados.

Durante o encontro o Chefe do Executivo de Macau, Chui Sai On usará da palavra para dar a conhecer as medidas que a região administrativa especial já tomou no âmbito do Plano para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

Na sua intervenção abordará a realização da primeira edição do Fórum da Juventude sobre a Grande Baía, a elaboração de um anexo ao Plano Quinquenal de Desenvolvimento da RAEM, cujo conteúdo visou a adaptação ao desenvolvimento da Grande Baía e a criação em Novembro de 2018 da Comissão de Trabalho para a Construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau que irá coordenar os planos gerais e os trabalhos preparatórios, de curto, médio e longo prazo, da participação de Macau no plano da Grande Baía.

A delegação de Macau integra representantes de Macau nomeadamente membros do Conselho Executivo do Governo e deputados à Assembleia Popular Nacional e à Conferência Consultiva Política do Povo Chinês.

O Secretário para Economia e Finanças, Leong Vai Tac e o director dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional, Mi Jian integram a delegação.

O encontro será transmitido em directo em: http://webcast.info.gov.hk/revamp/eng/livecast.html (Macauhub)