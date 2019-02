Angola e Congo analisam reforço da cooperação na exploração conjunta de petróleo

Angola e a República do Congo estão a analisar em Brazzaville questões relacionadas com o reforço da cooperação petrolífera entre os dois países, nomeadamente no que toca à exploração de petróleo na zona conjunta do Lianzi.

De acordo com a agência noticiosa angolana Angop, as reuniões estão a ser efectuadas pelo embaixador de Angola em Brazzaville, Vicente Muanda, e o ministro dos Hidrocarbonetos congolês, Jean Marc Thystere Tchicaya.

A produção no campo do Lianzi resulta de um acordo assinado entre Angola e a República do Congo em 2002, com o objectivo da exploração conjunta das estruturas geológicas transfronteiriças.

O campo foi descoberto em 2004 e inclui duas zonas de produção.

Actualmente, o projecto do Lianzi (Blocos 14, Angola e, Haute Mer – Congo Brazzaville) tem uma produção estimada em 36 mil barris de petróleo/dia, repartida em 50% para cada país.(Macauhub)