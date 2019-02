Chefe do Executivo de Macau defende reforço da cooperação regional na Área da Grande Baía

O Chefe do Executivo, Chui Sai On disse quinta-feira em Hong Kong, durante uma sessão de divulgação das Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau (GBA), que a Região Administrativa de Macau continuará a trabalhar para elevar a sua capacidade e reforçar a cooperação regional, como via fundamental para o seu desenvolvimento sustentável.

” Macau continuará a maximizar as suas vantagens enquanto centro mundial de turismo e lazer e plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os países de língua portuguesa com vista a promover o desenvolvimento sustentável e o desempenho das novas indústrias com o objectivo de acelerar a diversificação adequada da sua economia.” disse Chui Sai On.

Na sua intervenção Chui Sai On disse que Macau deve potencializar as vantagens que possui com vista ao reforço da cooperação entre a China interior e os países de língua portuguesa ao longo de «Uma Faixa, Uma Rota» e deve, também, promover a expansão da iniciativa a um cada vez maior número de mercados.

O Chefe do Executivo de Macau considerou ainda que o princípio “Um País, dois sistemas” é a marca, e a maior vantagem, que permite distinguir a Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau de outras baías internacionais de excelência .

Chui Sai On, que falava numa sessão onde usaram da palavra também a Chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, o subdirector da Comissão Nacional para o Desenvolvimento e Reforma, Lin Nianxiu e o governador da Província de Guangdong, garantiu que Macau continuará a aprofundar a cooperação com a China interior e Hong Kong com vista à elevação do estatuto e da função das Regiões Administrativas Especiais de Hong Kong e de Macau no desenvolvimento económico da China e na sua abertura ao exterior que trará uma nova dinâmica no desenvolvimento de ambas as regiões administrativas especiais.

Chui Sai On disse ainda que enquanto uma das cidades centrais da Área da Grande Baía, Macau deve adoptar a estratégia de cooperar mutuamente e desenvolver em complementaridade apoiando-se nas cidades da GBA o que permitirá criar um maior espaço para crescimento da sua economia.

O Chefe do Executivo referiu ainda que o governo de Macau criou a «Comissão de Trabalho para a Construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau» e tomou a iniciativa de articular o “Plano Quinquenal de Desenvolvimento de Macau” e as linhas de acção governativas anuais com as linhas gerais da GBA, adaptando assim Macau às suas estratégias e orientações.

Chui Sai On assegurou ainda que Macau reforçará o investimento nas acções de inovação incentivando os estabelecimentos de ensino superior e as instituições de investigação tecnológica a redobrarem esforços na inovação tecnológica, dando uma maior atenção à cooperação com as outras cidades da Área da Grande Baía.

O Governo de Macau irá encorajar os jovens a aproveitarem as oportunidades proporcionadas pelo desenvolvimento da zona, segundo assinalou o chefe do executivo na sua intervenção.

Finalmente Chui Sai On disse que o seu governo continuará a fazer todos os esforços no sentido de desenvolver Macau como base de cooperação e diálogo, sob o lema “promover a coexistência das diversas culturas, com predominância da cultura chinesa”, para impulsionar a construção de uma grande baía cultural.

O plano da Área da Grande Baía refere que o governo chinês irá transformar a zona num centro de inovação global, desenvolverá infra-estruturas de conectividade e reforçará o papel de quatro das cidades da região.

O documento refere claramente que Hong Kong será o centro financeiro, marítimo e de comércio. Macau um centro de turismo internacional e de ligação da China com os países de língua portuguesa e Guangzhou o centro administrativo da região. É igualmente conferido a Shenzhen o estatuto de zona económica especial e centro de tecnologia da Grande Baía.

A Área da Grande Baía, com uma área de 56.000 quilómetros quadrados e uma população de 67 milhões de pessoas englobará as cidades de Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Huizhou, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen, Zhaoqing e as regiões administrativas especiais de Macau e Hong Kong. (Macauhub)