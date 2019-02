Macau tem um papel cada vez mais importante nas relações entre a China e Portugal assegura embaixador Cai Run

O embaixador da República Popular da China em Portugal, Cai Run disse que Macau destaca-se cada vez mais pela sua importância como ponte nas relações entre a China e Portugal e pelo papel cada vez mais significativo nas relações entre a China e os países de língua portuguesa.

Numa entrevista publicada hoje no jornal “Hoje Macau” o diplomata diz ainda que o governo chinês continua a apoiar Macau como plataforma para a cooperação entre a China e os países de língua portuguesa e Centro Mundial de Turismo e Lazer encorajando a região administrativa especial a participar activamente nas iniciativas “Uma Faixa, Uma Rota”, Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau e na cooperação Regional do Pan-Delta do Rui das Pérolas.

“Estou convicto que com o apoio firme do Governo Central, sob os esforços conjuntos do Governo da Região Administrativa Especial de Macau e dos seus habitantes, Macau terá um espaço de desenvolvimento ainda maior, um futuro mais promissor e contribuirá ainda mais para impulsionar a cooperação sino-portuguesa” disse Cai Run.

Na entrevista o embaixador chinês aborda ainda as relações sino-portuguesas, a cooperação bilateral e o futuro papel da China no mundo.(Macauhub)