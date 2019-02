Moçambique estuda a possibilidade de dessalinizar água do mar para abastecimento de Maputo

O ministro das Obras Públicas de Moçambique João Machatine disse que o governo está a estudar a possibilidade de dessalinizar a água do mar para o fornecimento de água potável à região do grande Maputo, segundo o jornal Notícias.

Apesar de reconhecer que o projecto está “em fase muito prematura” o ministro Machatine admitiu que se trata de uma das hipóteses para combater a crise provocada pela falta de água no no sul do país.

A falta de água na Barragem dos Pequenos Libombos que abastece a cidade e província de Maputo deve-se a ausência da chuva na bacia do rio Umbeluzi.

O recurso a água do mar será através de uma parceria público-privada e segundo o governo existem entidades interessadas no projeto.

A principal fonte de água da rede pública da cidade e província de Maputo está com 21% de níveis de armazenamento. (Macauhub)