Visitantes gastam 8710 milhões de dólares em Macau em 2018

As pessoas que visitaram Macau em 2018 efectuaram despesas calculadas em 69 687 milhões de patacas (8710 milhões de dólares), um aumento de 13,6% relativamente às contabilizadas um ano antes, informou a Direcção de Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

A DSEC informou igualmente que as despesas totais dos turistas (56,24 mil milhões de patacas) e dos excursionistas (13,45 mil milhões de patacas) cresceram 13,0% e 16,2%, respectivamente.

A despesa “per capita” em 2018 ascendeu a 1946 patacas (243 dólares), mais 3,5% do que em 2017 (1880 patacas), tendo aumentado nos três primeiros trimestres do ano mas diminuído no último trimestre.

A despesa “per capita” dos turistas fixou-se em 3041 patacas, mais 5,5% em termos anuais e a dos excursionistas situou-se em 777 patacas, tendo aumentado 3,1%.

A despesa efectuada pelos visitantes da China Continental (2242 patacas com um aumento anual de 1,8%) foi a mais elevada por país/território, tendo a dos visitantes do Japão (1871 patacas), de Singapura (1853 patacas) e de Taiwan (1613 patacas) subido em termos anuais. (Macauhub)