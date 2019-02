Chefe do Executivo de Macau viaja para Pequim com Grande Baía na agenda

O Chefe do Executivo, Chui Sai On, desloca-se a Pequim na quinta-feira para participar, no dia seguinte, na reunião plenária do Grupo de Lideranças para Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

O anúncio foi feito através de um comunicado do porta-voz do Governo onde se refere que Chui Sai On estará igualmente presente na abertura da Segunda Sessão da 13.ª Assembleia Popular Nacional, no dia 5 de Março.

Em Pequim, Chui Sai On visitará ainda o Ministério da Ciência e da Tecnologia e a Academia de Ciências Sociais e reunir-se-á com dirigentes da província de Guangdong com o objectivo de “trocar ideias sobre a implementação do esboço do Plano de Desenvolvimento da Grande Baía”, bem como discutir “as iniciativas de cooperação entre Guangdong e Macau.”

Acompanham o Chefe do Executivo a chefe de gabinete do Chefe do Executivo, O Lam, o director do Gabinete de Comunicação Social, Victor Chan, o director dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional, Mi Jian, a coordenadora do Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Exteriores, Lei Iut Mui, e o presidente do Conselho de Administração do Fundo para Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia, Ma Chi Ngai.

Durante a ausência de Chui Sai On, o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong e a secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, exercem, interinamente, as funções de Chefe do Executivo. (Macauhub)