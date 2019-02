Grupo angolano Sonangol factura 17,7 mil milhões de dólares em 2018

As receitas arrecadadas pelo Grupo Sonangol em 2018 atingiram 17, 7 mil milhões de dólares, revelou segunda-feira em Luanda o presidente do Conselho de Administração da Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol), Carlos Saturnino.

O presidente do grupo, que prestava declarações numa conferência de imprensa para assinalar a passagem do 43.º aniversário da Sonangol, disse que das receitas totais 8,9 mil milhões de dólares tiveram origem na sua qualidade de concessionária do sector petrolífero e o restante das empresas do grupo e das suas participadas.

Saturnino adiantou que a empresa adoptou, em 2018, uma política de redução de custos e poupou 1483 milhões de dólares, sendo mil milhões no Bloco 20 e 21, 391,5 milhões no Navio Sonda, 14 milhões na empresa Odebrecht e 20 milhões de dólares na sociedade KCDA.

Embora a empresa tenha atingido resultados positivos no ano transacto, houve impactos muito negativos a nível da logística, segundo os administradores, devido à desvalorização do kwanza face ao dólar, altos custos de importação dos combustíveis e ausência de liquidez das empresas.

Carlos Saturnino aproveitou ainda a ocasião para recordar que o grupo está envolvido num processo de alienação de empresas subsidiárias e de participações que detém nalgumas sociedades. (Macauhub)