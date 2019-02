Capital de Cabo Verde recebe mais um complexo hoteleiro

A praia do Gamboa, em Cabo Verde, vai receber um complexo hoteleiro avaliado em 85 milhões de euros, com várias componentes turísticas, anunciou o presidente da Câmara Municipal da Praia (CMP), Óscar Santos.

Em declarações à agência noticiosa Inforpress, o presidente da CMP disse que este complexo, cuja obra já está em andamento, resulta de um investimento que está a ser feito por um cidadão cabo-verdiano, em parceria com ingleses, tendo-se no entanto escusado a divulgar as respectivas identidades.

Óscar Santos clarificou que o complexo hoteleiro em apreço não tem nenhuma ligação com o projecto turístico integrado no ilhéu de Santa Maria, do empresário de Macau David Chow, referindo, contudo, que um irá complementar o outro.

O projecto de David Chow está avaliado em 250 milhões de dólares que, segundo a CMP, deverá proporcionar mais de dois mil postos de trabalhos directos. (Macauhub)