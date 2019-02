Grupo Anadarko Petroleum anuncia investimento de 176 milhões de dólares em Moçambique no primeiro semestre de 2019

O grupo americano Andarko Petroleum pretende investir cerca de 176 milhões de dólares no projecto de exploração de gás natural da bacia do Rovuma, norte de Moçambique, ainda este semestre, antes de os parceiros tomarem uma decisão final de investimento, segundo o relatório anual relativo a 2018.

O documento refere que aquele valor representa a parte do custo do grupo associado com a preparação em curso no local para a construção da central em terra.”

O relatório informa igualmente que os prazos estão a ser cumpridos para que a petrolífera decida ainda este semestre se avança definitivamente para o projecto, sendo os investidores alertados para o facto de ser possível antecipar “um ajustamento das previsões de investimentos de capital se o projecto for sancionado.”

A Mozambique LNG1 Company Pte. Ltd., entidade de vendas dos parceiros da Área 1 da bacia do Rovuma, assinou em 2018 acordos de venda de 7,5 milhões de toneladas por ano de gás natural liquefeito, a que se junta mais um acordo de dois milhões de toneladas por ano assinado recentemente, e que deixa o grupo com todos os dados necessários para a decisão final de investimento.

O governo de Moçambique “aprovou o Plano de Desenvolvimento para as duas unidades de processamento iniciais operados pela Anadarko no projeto Golfinho/Atum”, conhecida como Área 1, lê-se no texto, que dá ainda conta de que “os contratos para a selecção dos empreiteiros para a construção das centrais em terra e no mar estão a ser finalizados” a tempo da decisão final de investimento, até Junho de 2019.

A decisão final de investimento na Área 1, através de um anúncio público, vai confirmar todo o investimento em infra-estruturas (estradas, edifícios, aeródromo, entre outras) já em curso há mais de um ano na península de Afungi, distrito de Palma, na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique. (Macauhub)