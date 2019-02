Macau deverá registar uma expansão moderada da economia no médio prazo, FMI

Macau deverá registar uma expansão moderada da economia no médio prazo, com excedentes na execução orçamental e nas contas externas, que será sustentada pela massificação do jogo e do turismo de não-jogadores, conjugada com a manutenção do monopólio do jogo na China, segundo a previsão do Fundo Monetário Internacional (FMI).

A missão do FMI, que esteve em Macau ao abrigo do Artigo IV da instituição, prevê que a economia de Macau registe um crescimento de 5,3% em 2019, mantendo-se sólida no médio prazo com uma taxa média de 5,0%.

O principal factor desse crescimento será o turismo, com a massificação do jogo de massas e de não-jogadores e um crescimento mais moderado do segmento de jogadores VIP, em linha com os esforços de diversificação das autoridades para criar fontes de crescimento mais estáveis.

O investimento deverá continuar fraco, apesar de melhorar no médio prazo, devido em parte à iminente expiração das licenças de jogo, pode ler-se no documento divulgado em Washington.

O crescimento mais moderado do sector de jogos gerará menores receitas fiscais, ao passo que a despesa social deverá crescer devido ao envelhecimento da população e a pressões sociais, mas os excedentes orçamentais (em percentagem do PIB) deverão manter-se no médio prazo, embora com menor dimensão.

O documento recorda que a economia retomou um período de expansão em meados de 2016, tendo as receitas do jogo e do turismo retomado o crescimento forte em 2017 e no início de 2018, após o crescimento negativo de 2014-16 na esteira de desenvolvimentos na China Continental que reduziram a procura externa de visitantes que gastam grandes somas (jogadores VIP).

A missão do FMI afirma na declaração final da missão que a pequena economia e aberta de Macau é altamente vulnerável a mudanças económicas, financeiras e políticas no Continente, uma vez que qualquer política que comprometa o seu poder de compra no estrangeiro terá um efeito negativo no crescimento, além do que a introdução de jogos de azar ou um crescimento abaixo do previsto na China Continental também afectará negativamente o crescimento.

O agravamento das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China Continental poderá afectar consideravelmente a RAE de Macau, inclusivamente através da queda do turismo do Continente e da redução do investimento por parte dos três operadores de casinos americanos.

O forte aperto das condições financeiras mundiais com aumentos inesperados dos juros por parte da Reserva Federal dos EUA é também apresentado como um risco para Macau, dado que a indexação indirecta da pataca ao dólar norte-americano, faria com que a moeda de Macau se apreciasse face ao yuan, com a consequente redução da competitividade de Macau e a queda dos gastos com jogos por visitante, apesar de até hoje estas receitas terem resistido às variações cambiais. (Macauhub)