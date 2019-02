Análise às cartas de crédito em Angola permite reduzir dívida em 2000 milhões de dólares

A dívida de Angola com a importação de mercadorias ascendia a cerca de 5000 milhões de dólares no final de 2017, revelou quarta-feira em Luanda o governador do Banco Nacional de Angola (BNA).

José de Lima Massano, que falava na abertura do ciclo anual de conferências do BNA sobre Comércio Internacional, revelou ainda que depois de se ter procedido à análise da legitimidade das operações cambiais e da verificação das questões de conformidade a dívida ficou reduzida a cerca de 3000 milhões de dólares.

O governador salientou que muitos pagamentos ocorriam no exterior, mas nem sempre a mercadoria entrava em Angola, numa situação que configurava práticas de branqueamento de capitais, segundo a agência noticiosa Angop.

Angola, disse o governador, recorre aos mercados externos para a aquisição de bens, equipamentos e serviços, o que requer estar alinhado às boas práticas internacionais, mas, no passado, fizeram-se importações sem a garantia de condições e datas de liquidação, permitindo que a dívida no exterior, até final de 2017, atingisse aquele valor.

O director do Departamento de Controlo Cambial do BNA informou ter o banco central aplicado 1,6 mil milhões de dólares na abertura de cartas de crédito para o pagamento de mercadorias importadas entre Setembro de 2018 e 31 de Janeiro de 2019, tendo 923 milhões de dólares sido ja liquidados. (Macauhub)