Cabo Verde recebe mais de 765 mil turistas em 2018

Os estabelecimentos hoteleiros de Cabo Verde receberam mais de 765 mil hóspedes em 2018, que deram origem a mais de 4,9 milhões de dormidas, com crescimentos de 6,8% e 7,4%, respectivamente, informou o Instituto Nacional de Estatística.

O Reino Unido foi o principal de proveniência dos turistas, tendo sido igualmente aqueles que mais tempo permaneceram no arquipélago, com uma estada média de 8,3 noites.

A ilha do Sal foi a mais procurada pelos turistas, representando cerca de 49,5% das entradas nos estabelecimentos hoteleiros.

Os principais mercados emissores de turistas foram, depois do Reino Unido, com 22,7% do total das entradas, a Alemanha (11,8%), França (10,1%), Países Baixos (10%) e Portugal (9,3%).

Nas dormidas, depois do Reino Unido com 30,2%, seguiram-se a Alemanha (12,1%), Países Baixos (11,2%), França (8,1%) e Portugal (7,4%). (Macauhub)