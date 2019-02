Grupo angolano BMP investe no sector automóvel

O grupo empresarial angolano BMP procedeu ao pré-lançamento das viaturas Pegado Motors que, montadas na China, começam a ser comercializadas em Angola a partir do terceiro trimestre do ano em curso, noticiou a imprensa local.

O presidente do grupo, Bruno Miguel Pegado, anunciou que a montagem dos veículos está ainda a ser feita na China, “enquanto se ultimam as condições para que o processo possa ter lugar em Angola.

Com uma capacidade para 1200 viaturas por mês, a fábrica de montagem está localizada no município do Waku Kungo, província do Cuanza Sul, num espaço de 104 hectares, pretendendo o grupo recrutar quadros angolanos com formação universitária, que serão submetidos a acções de formação no estrangeiro.

Bruno Miguel Pegado, citado pelo Jornal de Angola, adiantou que a construção da fábrica, equipamento incluído, representa um investimento de 50 milhões de dólares que está a ser financiado pelo Banco Africano de Exportações e Importações.

O primeiro lote, de 270 viaturas, chega em Julho, altura em que será feito o lançamento oficial da marca “Pegado Motors”, com modelos comerciais e ligeiros de passageiros.

Os preços, adiantou Miguel Pegado, irão variar entre 2,9 milhões e 18 milhões de kwanzas (9184 e 57 mil dólares), sendo as designações dos modelos inspiradas em nomes e lugares históricos de Angola, como Macocola, Ombanja, Kissama, Okacavango, Camacupa, Bakama, Kalandula, Welwitschia, Zambeze e Samanhonga. (Macauhub)