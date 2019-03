Construção da Grande Baía garante uma missão histórica a Macau

As Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau garantem a Macau uma nova missão histórica e uma enorme responsabilidade, disse quinta-feira em Pequim o director dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional.

Mi Jian adiantou que as Linhas Gerais incluem a Região Administrativa Especial de Macau entre as quatro cidades principais, com um papel de motor central, o que demonstra a alta confiança e esperança do país.

O director dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional (DSEPDR) da Região Administrativa Especial de Macau disse que a construção da Grande Baía “trará, certamente oportunidades importantes para o desenvolvimento de Macau.”

A conferência de imprensa sobre as “Linhas Gerais” contou a presença do subdirector da Comissão Nacional para o Desenvolvimento e Reforma, Luo Wen, do membro permanente do comité provincial de Guangdong do PCC e vice-governador executivo da província, Lin Shaochun, do secretário para a Administração da Região Administrativa Especial de Hong Kong, Matthew Cheung Kin-chung, além do director da DSEPDR.

Quanto ao papel de Macau como plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os países de língua portuguesa, Mi disse que as «Linhas Gerais» esclarecem ainda mais esta função de plataforma, definindo o território como base de cooperação e diálogo, sob o lema «promover a coexistência das diversas culturas, com predominância da cultura chinesa», o que representa um elevado reconhecimento pelo seu especial estatuto histórico e pela grande sedimentação histórica e cultural, bem como pelo sucesso da coexistência das diversas culturas.

Acrescentou que um dos objectivos das «Linhas Gerais» é impulsionar o estabelecimento do corredor da ciência e tecnologia e da inovação Cantão-Shenzhen-Hong Kong-Macau, em que a RAEM será o ponto de apoio nesta construção, o que representa uma responsabilidade e um desafio para Macau. (Macauhub)