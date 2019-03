Crescimento económico de Macau abranda para 4,7% em 2018

Macau registou um crescimento económico de 4,7% em termos reais em 2018, variação percentual que representa um abrandamento significativo comparativamente aos 9,7% contabilizados em 2017, informaram os Serviços de Estatística e Censos.

Aqueles serviços adiantaram que o motor económico provinha das exportações de serviços e da despesa de consumo privado, que tendo aumentado 7,6% no primeiro semestre abrandaram para 2,0% no segundo semestre.

A procura externa continuou em ascensão, tendo as exportações de serviços aumentado 5,2% em termos anuais, com destaque para as subidas de 6,7% nas exportações de serviços do jogo e de 1,4% nas exportações de outros serviços turísticos.

A procura interna manteve-se fraca, salientando-se a acentuada retracção anual de 14,3% no investimento, observando-se subidas homólogas de 2,8% na despesa de consumo privado, de 3,4% na despesa de consumo final do governo e de 2,3% nas importações de bens.

O Produto Interno Bruto de Macau em 2018 atingiu 440,3 mil milhões de patacas (55 mil milhões de dólares) e o PIB per capita cifrou-se em 666 893 patacas (cerca de 82 609 dólares).

Por seu turno, o deflactor implícito do PIB, que mede a variação global de preços, registou aumentos de 3,6% em 2018 e de 3,3% no quarto trimestre.

No último trimestre de 2018 o Produto Interno Bruto registou um crescimento homólogo de 2,1%, em termos reais.

Os Serviços de Estatística e Censos procederam ainda à revisão para baixo da taxa de crescimento económico referente ao primeiro trimestre de 2018 (9,3%) e para cima das referentes aos segundo (6,0%) e terceiro (1,9%) trimestres. (Macauhub)