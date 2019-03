Cabo Verde Airlines com novo portal e novos serviços

A Cabo Verde Arlines divulga sexta-feira na Praia o novo portal e os novos serviços da companhia, uma semana após a Loftleidir Cabo Verde ter adquirido uma participação de controlo de 51%, informou a nova administração em comunicado.

O novo portal da companhia irá fornecer ao público e clientes em geral o serviço de “check-in online”, reserva de lugares, bagagens bem como equipamentos desportivos, contando a sessão de apresentação com a presença dos membros da nova administração liderada pelo presidente executivo Jens Bjarnason.

A companhia aérea pública de bandeira Transportes Aéreos de Cabo Verde (TACV) passou a usar comercialmente apenas a marca Cabo Verde Airlines desde Maio de 2018, numa mudança de imagem que, segundo a nova administração, visa reforçar a identificação da empresa com o país.

A empresa manteve a designação TACV em termos jurídicos, mas comercialmente passou a usar nas lojas, aviões, materiais promocionais e outros a marca Cabo Verde Airlines.

O contrato assinado sexta-feira entre o governo de Cabo Verde a subsidiária do grupo islandês Loftleidir Icelandic EHF, que irá pagar 1,3 milhões de euros pela participação de 51%, estipula que “o parceiro estratégico não poderá alienar as suas acções durante um período de cinco anos, tendo para tal de ter autorização do governo.”

O primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva disse na ocasião que a conclusão deste processo será fundamental” para a operacionalização da plataforma aérea da ilha do Sal.” (Macauhub)