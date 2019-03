Empresa de Macau compra exploração pecuária em Portugal

A CESL Asia – Investments and Services, Limited assinou um acordo para adquirir o grupo português Saltiproud, o maior produtor de gado bovino do país, informou a empresa de Macau em comunicado divulgado sexta-feira.

A empresa de Macau assinou na mesma ocasião um acordo de desenvolvimento estratégico com o Banco da China, Sucursal de Macau, ainda segundo o mesmo comunicado.

A cerimónia de assinatura do primeiro documento com a participação de representantes dos vendedores, que se deslocaram expressamente a Macau, bem como dos bancos que vão financiar este investimento, de cerca de 40 milhões de euros.

Esta assinatura vai fazer com que a CESL Asia – Investments and Services, Limited venha a comprar a exploração pecuária Monte do Pasto, um terreno com 3700 hectares no Alentejo.

A CESL Asia – Investments and Services, Limited, fundada em 1987, opera na área da consultoria e operação nos sectores da energia e do ambiente, tem 450 funcionários e uma facturação que ronda 40 milhões de dólares. (Macauhub)