Receita dos casinos de Macau cresce 4,4% em Fevereiro

A receita bruta dos casinos de Macau cresceu 4,4% em Fevereiro para 25 370 milhões de patacas (3171 milhões de dólares), não anulando, no entanto, a quebra de 5,0% registada em Janeiro, informou a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos.

Os jogos de fortuna e azar proporcionaram em Janeiro uma receita bruta de 24 942 milhões de dólares, a primeira quebra desde Julho de 2016, mês em que a variação registada foi negativa em 4,5% para 17 774 milhões de dólares (2221 milhões de dólares).

A receita em termos acumulados desde o início do ano atingiu 50 312 milhões de patacas (6289 milhões de dólares), tendo apresentado uma quebra de 0,5% relativamente aos dois primeiros meses do ano.

A receita do jogo em Macau em 2018 cresceu 14%, para 302,846 mil milhões de patacas (37,6 mil milhões de dólares), indicam dados oficiais divulgados pela Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos.

As seis concessionárias do jogo de Macau dispunham de 41 casinos no final de 2018, sendo 22 da Sociedade de Jogos de Macau, seis da Galaxy Casino, cinco da Venetian Macau, quatro da Melco Crown (Macau), dois da Wynn Resorts (Macau) e dois da MGM Grand Paradise, com 6588 mesas de jogo e 16 059 máquinas de jogos. (Macauhub)