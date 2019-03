Central solar de Mocuba, Moçambique, entra em funcionamento este mês

A central solar de Mocuba, na província da Zambézia, centro de Moçambique, deverá entrar em funcionamento até finais do mês em curso, gerando 40 megawatts (MW) de energia eléctrica, anunciou uma fonte do Ministério dos Recursos Minerais e Energia.

“Com a entrada em funcionamento desta central, a linha centro-norte, que parte de Tete, no centro do país, passa a ser abastecida através de uma fonte alternativa”, disse a fonte citada pelo jornal Notícias, de Maputo.

A fonte realçou a importância do empreendimento para a província da Zambézia, em particular, explicando que a região tem um défice de energia para alimentar projectos em curso e outros em carteira, a exemplo do porto de Macuse e a construção de 300 casas, em Quelimane, pelo Fundo para o Fomento da Habitação (FFH).

A central ficará deverá produzir 79 mil megawatts hora por ano, energia a ser injectada na rede eléctrica moçambicana e garantindo o abastecimento a 175 mil habitações.

Os custos deste projecto estão estimados em 76 milhões de dólares, conseguidos através de uma aplicação em capital social de 14 milhões de dólares, uma doação de 7,0 milhões de dólares e empréstimos no montante de 55 milhões de dólares.

Os parceiros deste projecto são a Scatec Solar (52,5%), o KLP Norfund Investments (22,5%) e a Electricidade de Moçambique (25%), com o primeiro a assegurar o projecto de engenharia, a compra dos equipamentos e a construção, bem como a operação e manutenção. (Macauhub)