Governo de Moçambique lança concurso público internacional para barragem de Mphanda Nkuwa

O governo de Moçambique lançou um concurso público internacional para contratar uma empresa de consultoria que apoie a elaboração de uma estratégia de desenvolvimento do Projecto Hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa, informou fonte oficial.

O concurso público lançado pelo Ministério dos Recurso Minerais e Energia visa obter os serviços de uma empresa que irá assistir o governo moçambicano no desenho da estratégia da estruturação legal e financeira daquele projecto energético, incluindo o sistema de transporte de energia e infra-estruturas associadas.

O ministério informou ainda em comunicado que a entidade a ser seleccionada irá trabalhar com o Gabinete de Implementação do Projecto Hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa, criado por Diploma Ministerial em Fevereiro último, em todo o processo de resolução de aspectos pendentes associados à concessão em vigor.

“A selecção dos consultores será feita através de um processo de contratação internacional competitiva, devendo as empresas concorrentes dispor de comprovada experiência na realização de trabalhos similares com a mesma complexidade”, pode ler-se no comunicado.

O ministério dos Recurso Minerais e Energia anunciou ainda o lançamento do concurso para a contratação do director do Projecto Hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa, que terá a responsabilidade de coordenar as actividades inerentes ao desenvolvimento do projecto, incluindo a gestão diária do respectivo gabinete.

O plano de construção de Mphanda Nkuwa foi aprovado em Setembro de 2007, passando desde então por várias parcerias mas sem nunca se concretizar, tendo o actual Presidente Filipe Nyusi anunciado em Agosto de 2018 que a Electricidade de Moçambique e a Hidroeléctrica de Cahora Bassa tinham recebido a missão de dar nova vida ao projecto. (Macauhub)