Macau promove-se como destino turístico em Portugal

Uma grande promoção turística de Macau em Portugal inicia-se dia 12 de Março em Lisboa com a apresentação de um espectáculo de “vídeo mapping” denominado “Macau, uma viagem lendária”, na Praça do Comércio, informou a Direcção dos Serviços de Turismo (DST).

As projecções de “vídeo mapping” decorrerão todas as noites até 16 de Março, numa organização da Direcção dos Serviços de Turismo, em colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa.

A deslocação a Portugal tem lugar por ocasião da Bolsa de Turismo de Lisboa de 2019 (BTL), a decorrer de 13 a 17 de Março, certame em que Macau estará em destaque na qualidade de Destino Internacional Convidado deste ano.

Capitalizando na maior atenção trazida para Macau pela BTL, uma série de actividades será realizada em Lisboa e no Porto para proporcionar uma actualização sobre Macau enquanto destino turístico, bem como assinalar este ano especial em que a cidade celebra o 20.º aniversário do estabelecimento da Região Administrativa Especial de Macau.

A Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo (APAVT) seleccionou ainda Macau como Destino Preferido 2019, canalizando ainda mais atenção da indústria turística portuguesa para Macau durante a BTL e ao longo do ano.

A DST participa na BTL com um expositor sob o tema “Sentir Macau Ao Seu Estilo” e ao 20.º aniversário do estabelecimento da RAEM.

O expositor divulgará o património da cidade, com a gastronomia macaense e Macau como Cidade Criativa da UNESCO em Gastronomia. (Macauhub)