Estatal portuguesa apoia Angola a privatizar empresas públicas

A estatal portuguesa Parpública vai prestar assessoria técnica ao Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) de Angola na preparação dos dossiers de privatização de empresas públicas, ao abrigo de um acordo.

O acordo foi assinado quinta-feira pelas duas partes em Benguela, centro oeste angolano, antes da sessão de encerramento do III Fórum Económico Angola/Portugal, parte do programa da visita de Estado do Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa.

O presidente do IGAPE, Valter Dias de Barros, salientou à agência noticiosa Lusa “experiência” da Parpública na gestão de processos de privatizações, numa altura em que Angola vai dar início, em breve, a um “ambicioso” programa de alienação de empresas públicas angolanas.

Dias de Barros disse ainda que o IGAPE aguarda a publicação em boletim oficial da nova Lei das Privatizações, que foi aprovada pelo parlamento a 21 de Fevereiro passado, para dar início ao processo de alienação de empresas públicas.

O presidente da Parpública disse, por seu turno, que o IGAPE solicitou o apoio técnico de assessoria no processo de privatizações em Angola tendo em conta a “experiência já longa“, iniciada em 2000.

Miguel Cruz adiantou que a intenção da Parpública passa também pela colaboração na preparação de técnicos do IGAPE, em particular, a vertente de apoio técnico no exercício dos programas de privatização, diálogo com consultores, de todo o apoio técnico aos processos de privatização. (Macauhub)