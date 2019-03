Japão oferece materiais de construção a São Tomé e Príncipe

O governo do Japão entregou a São Tomé e Príncipe 10 contentores com materiais de construção com um valor estimado em 1,5 milhões de dólares para apoiar o sector privado do arquipélago, anunciou quinta-feira em São Tomé o embaixador do Japão.

O embaixador Masaaki Sato, ao proceder à entrega dos contentores na presença da ministra são-tomense do Comércio e Indústria, Maria da Graça Lavres, disse que os mesmos contêm ferro diverso para construção civil e respectivos acessórios, painéis solares e equipamentos eléctricos, entre outros materiais.

O diplomata disse ainda que os materiais destinam-se a algumas empresas são-tomenses sob a forma de crédito, sendo que após o a venda o valor conseguido será depositado num fundo para posterior investimento em projectos sócio-económicos, como sejam a construção de caminhos rurais, escolas, postos sanitários e abastecimento de água visando a melhoria de condições de vida da população.

Este projecto, em que a embaixada foi apoiada pela Câmara do Comércio e Serviços de São Tomé e Príncipe, sobretudo na selecção das empresas a serem beneficiadas com os materiais, contou ainda com a contribuição da representação da Nações Unidas em São Tomé e Príncipe, adiantou o embaixador nipónico.

Esta doação ocorre 48 horas depois do Japão ter doado a São Tomé e Príncipe 30 contentores de arroz como parte de um total de 157 contentores estimados em cerca de 2,6 milhões de dólares previstos para este ano, numa semana em que os dois países assinaram um novo acordo de apoio ao sector das pescas e segurança alimentar avaliado em 1,6 milhões de dólares. (Macauhub)