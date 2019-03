Comissão Ministerial Permanente Angola-Portugal reúne-se em Luanda até Junho

A primeira reunião da Comissão Ministerial Permanente Angola-Portugal terá lugar em Luanda, no primeiro semestre de 2019, segundo o comunicado divulgado no final da visita oficial do Presidente de Portugal.

O comunicado adianta haver a intenção de organizar no segundo semestre deste ano, em Lisboa (Portugal), uma nova ronda de consultas políticas a nível de altos funcionários, para o acompanhamento da execução dos acordos já assinados.

A este propósito, os dois países notaram com satisfação os progressos já alcançados, em particular a conclusão do processo de ratificação da Convenção para eliminar a dupla tributação em matéria de impostos sobre o rendimento a fim de prevenir a fraude e a evasão fiscais.

As partes manifestaram apreço pela realização, em Luanda, nas vésperas da presente visita de Estado, da segunda reunião do Observatório de Investimentos e do IV Encontro dos pontos focais do protocolo bilateral sobre facilitação de vistos.

Durante a visita, que decorreu de 5 a 9, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa manteve encontros com o homólogo angolano, João Lourenço, cujo foco se centrou no reforço das relações entre os dois países, assim como na análise de temas da actualidade regional e internacional.

Angola e Portugal estabeleceram relações diplomáticas a 9 de Março de 1976, sendo o país europeu um dos principais parceiros comerciais de Angola, país em que as empresas portuguesas têm forte presença nos sectores da construção, banca, exportação de produtos alimentares e bebidas. (Macauhub)