Ligação aérea entre as cidades de Lisboa, Portugal e Benguela, Angola, é uma possibilidade

O estabelecimento de uma ligação aérea entre Lisboa e Benguela é uma possibilidade decorrente da certificação internacional do aeroporto da Catumbela, a ficar concluída este ano ou no princípio de 2020, disse o ministro dos Transportes de Angola.

Ricardo de Abreu, ao prestar declarações sexta-feira durante a visita do Presidente de Portugal à província de Benguela, disse ainda que a partir do momento em que aquele aeroporto receba a sua certificação internacional pode ter ligações aéreas directas de Lisboa ou de outras cidades.

Advertiu, no entanto, que “essa rota directa a partir da capital portuguesa para Catumbela dependerá da sua viabilidade económica”, segundo a agência noticiosa Angop.

O processo de certificação do aeroporto da Catumbela encontra-se na terceira de cinco fases, faltando apenas duas, salientou, anunciando que ao longo deste ano ou no início do próximo “todo este processo poderá ficar concluído.”

Ricardo de Abreu adiantou, de igual forma, que está ainda em curso a alteração do próprio regime de exploração dos aeroportos de Angola e que isto vai permitir acelerar o processo de certificação, não só da Catumbela mas também de outros aeródromos do país. (Macauhub)