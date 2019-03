Portugal, Moçambique e Banco de Desenvolvimento Africano assinam programa de apoio a Moçambique

O memorando de entendimento entre Portugal, Moçambique e o Banco de Desenvolvimento Africano que estabelece o Compacto para Moçambique, no âmbito da iniciativa Compacto Lusófono, será assinado terça-feira em Maputo, segundo comunicado oficial.

A assinatura daquele documento decorrerá no âmbito da visita oficial da secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Teresa Ribeiro, a Moçambique, iniciada domingo, enquadrando-se no âmbito da iniciativa Compacto Lusófono, lançada com o Banco Africano de Desenvolvimento, em Novembro de 2018, para apoiar o investimento privado nos países africanos de língua oficial portuguesa.

Na agenda da secretária de Estado estão encontros com o primeiro-ministro moçambicano, Carlos Agostinho do Rosário, e vários membros do Governo, entre segunda e terça-feira, para fazer um ponto de situação do relacionamento bilateral, preparar a quarta cimeira entre os dois países e abordar as perspectivas de aprofundamento da cooperação nas diferentes áreas contempladas no Programa Estratégico de Cooperação entre Portugal e Moçambique, assinado em 2017.

Ainda na terça-feira, Teresa Ribeiro intervirá num jantar-debate organizado pela Câmara de Comércio Moçambique-Portugal (CCMP), dedicado ao tema do financiamento do desenvolvimento e o papel do investimento privado.

No encontro, que contará com a presença de empresários dos dois países, serão também oradores o ministro da Economia e Finanças de Moçambique, Adriano Maleiane, e o vice-presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, Mateus Magala.

A secretária de Estado desloca-se quinta e sexta-feira à província de Nampula, onde visitará um conjunto de projectos financiados pela cooperação portuguesa, designadamente os programas desenvolvidos pela Associação de Defesa do Património de Mértola (ADPM), em Monapo, nas áreas da Educação, Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar.

Apreciará ainda a execução do programa “Agrupamento da Ilha de Moçambique”, que engloba uma intervenção concertada da cooperação portuguesa nos domínios da preservação e recuperação do património histórico e cultural da Ilha, da gestão e ordenamento territorial e urbanístico, da formação profissional e do ensino pré-escolar e sua ligação ao ensino primário na região. (Macauhub)