Secretário do governo de Macau recebe doutoramento “honoris causa” em Portugal

Alexis Tam Chon Weng, secretário para os Assuntos Sociais e Cultura do governo de Macau, recebe hoje em Lisboa as insígnias do doutoramento “honoris causa” que lhe foi atribuído pela Universidade de Lisboa (UL), informou a instituição.

A homenagem, atribuída sob proposta do Instituto de Educação da UL, deve-se ao facto de Alexis Tam ter “promovido políticas activas de incentivo ao ensino e aprendizagem da língua portuguesa em escolas públicas e privadas do ensino não-superior onde o número de alunos e de professores de Português duplicou.”

O comunicado da Universidade de Lisboa adianta que a acção de Alexis Tam no âmbito do ensino e aprendizagem da língua portuguesa ultrapassou o espaço de Macau, aumentando o apoio às instituições de ensino superior da China, Tailândia, Vietname, Coreia do Sul e Japão.

Esse apoio foi concedido nomeadamente através da formação de professores, da mobilidade de docentes de língua portuguesa e da difusão de materiais pedagógicos, pode ler-se.

O comunicado recorda ter Alexis Tam Chon Weng sido condecorado com a Ordem do Infante dom Henrique em 2014, por ocasião do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. (Macauhub)